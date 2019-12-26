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دقيقة صمت في الملاعب الجزائرية حدادًا على قايد صالح

02:34 م الخميس 26 ديسمبر 2019
دقيقة صمت في الملاعب الجزائرية حدادًا على قايد صالح

أحمد قايد صالح

وكالات:

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، أن كل الملاعب الوطنية لكرة القدم، ستقف دقيقة صمت ابتداء من اليوم

الخميس، ترحما على روح الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الجزائري.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، 80 عامًا، توفي إثر سكتة قلبية ألمت به في منزله، يوم الاثنين الماضي، وتم تشييع جثمانه يوم أمس الأربعاء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

وستستأنف النشاطات الكروية في الجزائر - بعد حداد لثلاثة أيام- اليوم الخميس، بإجراء 11 مقابلة ضمن الدور الـ 32 من كأس الجزائر.

أحمد قايد صالح الملاعب الجزائرية كرة القدم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

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