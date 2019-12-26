مقتل 8 جنود أفغان في هجمات منفصلة بأفغانستان

إسلام آباد - (د ب أ);

أعلنت وزارة الدفاع الافغانية في بيان لها، مقتل ستة جنود أفغان في إقليم بلخ شمالي البلاد، إثر انفجار سيارة مفخخة اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن بيان صحفي نشرته وزارة شؤون الدفاع، أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من قاعدة عسكرية في الساعة 0430 صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 6 جنود أفغان وإصابة ثلاثة آخرين.

ولم يعلن أي فرد أو جماعة مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.

وقد أكد النبأ إبراهيم خير أنديش، عضو المجلس المحلي.

وقال مسؤولون محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الاشتباكات مازالت مستمرة في المنطقة، حيث تقوم المروحيات بعملية هناك.

وفي إقليم خوست شرقي البلاد، استهدفت قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق قافلة تابعة لقوات الأمن. وقال عادل حيدر المتحدث باسم الشرطة إن الحادث أسفر عن إصابة خمسة مدنيين.

وحمّل مسؤولون في خوست طالبان مسؤولية الهجوم.

وفي إقليم غزني في جنوب شرق البلاد، قال مسؤولون محليون إن هجوما لطالبان على نقطة تفتيش في منطقة "ديه ياك"، أسفر عن مقتل اثنين من قوات الأمن.

أما في إقليم قندوز في شمال البلاد، أسفرت الاشتباكات بين عناصر طالبان والقوات الأفغانية، عن إصابة جندي بجروح خطيرة في منطقة قلعة الزال، بحسب ما قاله أمين الله أيدين، عضو المجلس المحلي لوكالة الانباء الالمانية.

وكان جندي أمريكي قتل في قندوز يوم الاثنين الماضي، عندما كانت القوات الأمريكية والأفغانية تستعد لشن مداهمة.