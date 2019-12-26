"الطول مترين و12 سم".. 5 شروط لتوظيف المُضيفات السعوديات

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية 5 شروط لقبول السعوديات كمُضيفات على متن رحلاتها، وأبرزها أن يبلغ طول المتقدمة مترين و12 سم عند رفع الذراع، وذلك بعد أن فتحت باب التوظيف لهن، حسبما نُشر على موقعها الإلكتروني.

ونقلت صحيفة "مكة" عن مسؤول في الخطوط الجوية السعودية، لم تكشف عن هويته، قوله "إنه تم فتح باب القبول للالتحاق ببرامج التدريب المنتهي بالتوظيف، ومنها برنامج الخدمة الجوية ومتاح للسعوديين والسعوديات فقط عبر الموقع الإلكتروني".

وأشار إلى أن: "عددًا من المتدربين والمتدربات بدأوا الفترة التدريبية للبرنامج في أكاديمية السعودية للخدمة الجوية، وستحدد رحلات عملهم سواء داخلية أو دولية بعد إتمام مرحلة التدريب والتأهيل المعرفي والمهاراتي".

وعن الشروط والمؤهلات المطلوبة، أوضح: "ألا يقل المؤهل عن الثانوية، الحصول على درجة (72) في اختبار اللغة الإنجليزية من قياس (STEP)، وألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد على 30 عامًا، وأن يتناسب الوزن مع الطول، وأخيرا اجتياز الفحص الطبي".

ويأتي الإعلان عن تعيين مضيفات سعوديات على الخطوط الجوية للمملكة بعد أن كان يتم رفض تعيينهن في السابق.

والعام الماضي، نفت الخطوط السعودية نيتها أو دراستها توظيف السعوديات كمضيفات على متن رحلاتها.

وأكد المدير العام للخطوط السعودية- وقتذاك- أنه لا توجد نية أو دراسة؛ لتوظيف سعوديات كمضيفات على متن رحلاتها الداخلية أو الدولية، مُشددًا على أن الأمر "ليس مطروحًا للنقاش".

ورحب حينها الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي بتلك التصريحات، داعيًا إلى الاستغناء عن النساء تمامًا كمضيفات، واستبدالهن بتوظيف طاقم مضيفين رجال.