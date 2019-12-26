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الاعلان عن مظاهرة حاشدة في هونج كونج في أول أيام العام الجديد

12:10 م الخميس 26 ديسمبر 2019
الاعلان عن مظاهرة حاشدة في هونج كونج في أول أيام العام الجديد

احتجاجات هونج كونج

هونج كونج - (د ب أ):

أعلنت "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، وهي أحد المنظمين الرئيسيين للتجمعات الاحتجاجية في هونج كونج، أنها ستنظم مظاهرة حاشدة في الأول من شهر يناير، أول أيام العام الجديد، وذلك في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة في عطلة أعياد الميلاد (الكريسماس).

ومن المقرر أن تشمل العملية الاحتجاجية المقررة – والذي ستكون تحت شعار "تذكروا وعودنا، نقف كشخص واحد" – تنظيم مسيرة في وسط المدينة بعد ظهر أول أيام العام الجديد، تمتد على طول الطريق من متنزه فيكتوريا إلى طريق تشاتر، وهو الامر الذي يتطلب الحصول على إذن من السلطات، ومازال معلقا .

وقد تمركزت أعداد صغيرة من شرطة مكافحة الشغب في أنحاء المدينة اليوم الخميس، ولكن من المتوقع أن تكون الاحتجاجات أصغر مما كانت عليه في الأيام الأخيرة.

وقالت الشرطة إنه قد تم اعتقال 23 شخصا على الاقل بحلول منتصف ليل الاربعاء.

احتجاجات هونج كونج الجبهة المدنية لحقوق الإنسان هونج كونج الكريسماس

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