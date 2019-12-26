صحيفة روسية: موسكو وأنقرة تطيلان أمد محادثاتهما بشأن سوريا وليبيا

القاهرة- وكالات:

أفادت صحيفة "فيدوموستي" الروسية بأن المحادثات التي جرت بين وفد تركي ودبلوماسيين روس في موسكو استمرت ثلاثة أيام، وهي مدة أطول بكثير مما كان متوقعا، حيث حاول الطرفان التوصل إلى تسوية لأزمتي سوريا وليبيا.

وسافر الوفد التركي إلى روسيا يوم الاثنين لإجراء محادثات بخصوص سوريا في أعقاب تقارير عن أن هجمات بدعم روسي هناك تجبر عشرات الآلاف من السوريين على الفرار باتجاه تركيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية أبراهيم كالين، يوم الثلاثاء، إن روسيا ستعمل على وقف الهجمات في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك بعد محادثات مع الوفد التركي في موسكو، مضيفا أن أنقرة تتوقع الوفاء بهذا الوعد، حسبما أوردت رويترز.

وبحث الطرفان أيضا الوضع في ليبيا بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن بلاده لن تبقى صامتة إزاء "مرتزقة" يدعمون قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر مثل مجموعة فاجنر المدعومة من روسيا والمؤلفة من متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص.

وتقول موسكو إنها قلقة جدا بشأن احتمال نشر قوات تركية في ليبيا، وفق رويترز.