اليوم.. برلمان كوسوفو الجديد يعقد أولى جلساته

بلجراد- (د ب ا):

يعقد برلمان كوسوفو الجديد أولى جلساته اليوم الخميس، وذلك على الرغم من الاخفاق في تشكيل حكومة ائتلافية منذ الانتخابات التي أجريت في 6 أكتوبر الماضي.

ومن المُقرر أن يجتمع البرلمان الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت جرينتش) لكي يؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية ولانتخاب رئيس البرلمان ونوابه الخمسة.

ولكن الحزبين اللذين فازا بأكبر عدد من المقاعد وهما حزب فيتيفيندوسي اليساري وحزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو لم يتمكنا بعد من التوصل لاتفاق ائتلاف بسبب الخلاف حول المناصب في الإدارة .

ويصر كل من الحزبين على أنه يجب أن يكون رئيس كوسوفو من حزبه، عقب انتهاء فترة رئاسة الرئيس الحالي هاشم تقي في 2021. ويشار إلى أن البرلمان هو من ينتخب الرئيس في كوسوفو.

وقال زعيم حزب فيتيفيندوسي البين كورتي في رسالة على صفحته على موقع فيسبوك مساء أمس الأربعاء: "عرضنا لحزب الرابطة الديمقراطية انتهى. لا نستطيع ولن نقدم مزيد من العروض".

ويشغل حزب فيتيفيندوسي 29 مقعدا في البرلمان وحزب الرابطة 28 مقعدا من أصل 120 مقعدا.

ويشغل الحزب الديمقراطي الذي ينتمى له تقي، الذي كان جزءا من جميع الحكومات على مدار الـ12 عاما الماضية، 24 مقعدا، ولكن تم استبعاده من أي اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي محتمل.