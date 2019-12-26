دمشق تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد واشنطن "لنهبها النفط السوري"

القاهرة- (د ب أ):

تدرس سوريا إمكانية رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة "لأنها تنهب النفط السوري"، حسبما كشفت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان.

وقالت شعبان في لقاء مع قناة "الميادين" إن "دمشق بدأت بالتنقيب عن النفط مع شركات روسية".

كانت الولايات المتحدة قررت سحب كل قواتها من شمال سوريا، إلى أنها تراجعت في وقت سابق من العام الجاري وقررت إبقاء "قوات محدودة" في سورية لحماية المنشآت النفطية وللحيلولة دون وقوع حقول النفط في أيدي تنظيم داعش الإرهابي.

وفيما يتعلق بمعركة إدلب، قالت شعبان إن "معركة إدلب بدأت، والطيران الروسي يدعم الجيش السوري"، موضحة أن "المعركة تتوقف أو تستمر بالاستناد إلى الموقف العسكري، وليس لها علاقة بما يجري في ليبيا".

وأضافت أن سوريا تعمل ليكون لديها اكتفاء ذاتي في كل المجالات، ولن تؤثر عليها العقوبات الأمريكية.

واتهمت الولايات المتحدة بأنها تمنع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لحسابات استراتيجية لإسرائيل وواشنطن.