الجيش الليبي يشن غارات جوية على مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط مصراتة

طرابلس - (أ ش أ):

شن سلاح الجيش الليبي غارات جوية على مواقع حكومة الوفاق في مدينة مصراتة، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها قيادة الجيش الليبي للمدينة لسحب مسلحيها من طرابلس وسرت والعودة إلى مدينتهم.

وذكر المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس ، أن الغارات الجوية استهدفت مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين استعدادا لدخولها عقب المهلة.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قد توعد، الجمعة الماضي، باستمرار قصف مصراتة حال لم تنسحب قوات المدينة من طرابلس وسرت في غضون 3 أيام، كان من المفترض أن تنتهي مساء الأحد قبل أن يعلن المسماري تمديدها لثلاثة أيام أخرى.