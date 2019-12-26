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وسائل إعلام هندية: مقتل جندي ومدني في قصف باكستاني عبر الحدود

07:53 ص الخميس 26 ديسمبر 2019
وسائل إعلام هندية: مقتل جندي ومدني في قصف باكستاني عبر الحدود

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام هندية اليوم الخميس أن جنديا هنديا ومدنيا قتلا جراء خرق باكستان وقف إطلاق النار على الحدود.

وذكرت محطة "تايمز ناو" التلفزيونية الهندية أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا وتضررت عشرة منازل جراء قصف باكستاني.

ولم يرد تأكيد رسمي هندي أو تعليق من الجانب الباكستاني.

وسائل إعلام هندية وقف إطلاق النار باكستان

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