وسائل إعلام هندية: مقتل جندي ومدني في قصف باكستاني عبر الحدود
07:53 ص الخميس 26 ديسمبر 2019
نيودلهي - (د ب أ):
ذكرت وسائل إعلام هندية اليوم الخميس أن جنديا هنديا ومدنيا قتلا جراء خرق باكستان وقف إطلاق النار على الحدود.
وذكرت محطة "تايمز ناو" التلفزيونية الهندية أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا وتضررت عشرة منازل جراء قصف باكستاني.
ولم يرد تأكيد رسمي هندي أو تعليق من الجانب الباكستاني.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
911
-
402
-
229
-
176
-
160
-
129
-
84
-
79
-
69
-
57
-
53
-
51
-
51
-
51