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واشنطن بوست: الولايات المتحدة تبحث منع التدخل الروسي في الانتخابات

02:19 ص الخميس 26 ديسمبر 2019
واشنطن بوست: الولايات المتحدة تبحث منع التدخل الروسي في الانتخابات

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة تبحث تبني تكتيكات تهدف لكبح التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين لم تكشف عنهم، أن مسؤولي الأمن السيبراني بالجيش الأمريكي يقومون بإعداد تلك التكتيكات وستستهدف مسؤولين بارزين في الجيش الروسي ومسؤولين أمنيين لإظهار أن معلوماتهم الشخصية يمكن أن تتضرر إذا لم يتوقفوا عن التدخل.

واستبعد المسؤولون أن تستهدف تلك التدابير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه.

ورفض مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) وقيادة الأمن السيبراني الأمريكي التعليق على ما ذكرته الصحيفة، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء.

الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية روسيا
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