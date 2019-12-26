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جوايدو: مادورو في وضع ضعيف للغاية ونظامه سيسقط قريبا

01:18 ص الخميس 26 ديسمبر 2019
جوايدو: مادورو في وضع ضعيف للغاية ونظامه سيسقط قريبا

خوان جوايدو

كاراكاس/واشنطن - (د ب أ):

قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو إن الرئيس نيكولاس مادورو في وضع ضعيف للغاية، مضيفا أن "النظام سيسقط قريبا".

وأضاف جوايدو الذي اعترفت به أكثر من 50 دولة رئيسا شرعيا للبلاد، في مقابلة مع صحيفة (إيه بي سي) الإسبانية نقلت وكالة بلومبرج متقطفات منها، أنه مستعد للحوار فقط حول شروط انتخابات الرئاسة.

واعتبر أن "مادورو في وضع ضعيف للغاية ولا يحظى بدعم شعبي أو اقتصادي أو دولي".

وأردف: "يحظى مادورو بدعم بعض الجنرالات فقط، وليس القوات المسلحة".

وقال إنه يحظى بعدد كاف من الأصوات بما يسمح بإعادة انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية في 5 يناير.

وأشار إلى أنه في 2020 يتعين على المعارضة أن تتحد وتكثف الضغط الدولي وتبقي على مظاهرات الشوارع.

خوان جوايدو فنزويلا نيكولاس مادورو
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