مدفعية الاحتلال تقصف مواقع في غزة

وكالات

ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن قوات الاحتلال استهدفت موقعًا للمقاومة شمال غزة، وسط اشتعال النيران في المكان الذي استهدفه الاحتلال.

وقال المركز الإعلامي، إن مدفعة الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مردصًا للمقاومة شمال بيت لاهيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت عدة وسائل إعلامية محلية فلسطينية، أنه أطلق مساء الأربعاء، صارخًا من قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي، كان يعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عسقلان بغزة.

ذكر الموقع الإلكتروني لصحية "هآرتس" الإسرائيلية، في نبأ له، أن صافرات الإنذار في محيط غزة خلال تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة، وتحديدا في مدينة عسقلان.

في نفس الصدد، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، أنه تم إخلاء نتنياهو إلى الملاجئ خلال مؤتمر في عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار.