ملكة بريطانيا تبدي إعجابها باحتجاجات الشباب حول العالم لحماية المناخ

لندن - (د ب أ)

أبدت الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، إعجابها بالاحتجاجات التي قام بها مئات آلاف الشباب حول العالم من أجل توفير المزيد من سبل حماية المناخ في هذا العام.

وقالت الملكة، البالغة من العمر 93 عامًا، التي عاصرت الحرب العالمية الثانية وهي في سن المراهقة، في خطابها بمناسبة عيد الميلاد: "ربما تختلف التحديات التي يواجهها كثيرون اليوم، عن التحديات التي واجهها جيلي، لكنني معجبة بأن جيلا جديدا يبذل الجهد على نحو مشابه من الجدية من أجل مطالب مثل حماية بيئتنا أو مناخنا".

وتحتفل الملكة بعيد الميلاد، وفقا للتقاليد البريطانية، مع عائلتها في مقرها الريفي في ساندرينجهام.

يذكر أن الشابة السويدية جريتا تونبرج، هي صاحبة المبادرة لحركة "أيام جمع من أجل المستقبل" الدولية المعنية بحماية المناخ، وكانت قد قامت باحتجاج أمام مقر البرلمان في بلادها في أغسطس الماضي لحث ساسة السويد على القيام بدور أقوى في مواجهة التغير المناخي.

ويتظاهر آلاف في الوقت الراهن بشكل منتظم من أجل حماية المناخ في كل أنحاء العالم.