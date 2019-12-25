مسؤول ليبي: مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية يشوبه الغموض

وكالات

أكد عارف علي النايض المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، أن مؤتمر برلين بشأن عملية السلام الليبية يعتريه غموض كبير.

وقال النايض في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "هنالك الكثير من الغموض حول ما يمكن التوصل إليه وما لا يمكن التوصل إليه" متابعً أنه التقى غسان سلامة ونائبته السيدة ستيفاني ويليامس في القاهرة الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن برلين بذلت جهدًا يستحق التقدير، لكن له بعض السلبيات الحيوية.

وعدد السلبيات قائلا: "إن أولها عدم تواجد الليبيين ودول هامة مثل اليونان مثلا، التي تتأثر بشكل مباشر. إذا كانت تركيا هناك، فيجب أن تكون اليونان حاضرة أيضا، أما السلبية الثانية وهي هامة جدا، تكمن في تصور نوع اللجنة التي ستختار سلطة البلاد للفترة المقبلة".

من المفترض أن تتألف هذه اللجنة من 13 شخصًا من مجلس النواب، 13 شخصًا من مجلس الدولة و13 شخصًا تختارهم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأضاف النايض: "نحن قلقون من أن الـ13 عضوا من مجلس الدولة سيكونون جميعهم من الإخوان المسلمين، وبما أنه من المحتمل أنهم سيتسللون إلى كتلة الـ13 الأخرى، فمن المحتمل جدا أنهم سيتمكنون من السيطرة على اللجنة وعلى الدولة لسنوات عديدة. فهم كانوا يحلبون البنك المركزي لسنوات".