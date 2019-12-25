رفع قدرة محولات كهرباء بمدينة دسوق في كفر الشيخ

كفر الشيخ- إسلام عمار:

رفعت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، على مدار الأيام الماضية، قدرة 6 محولات كهربائية، بسبب زيادة الأحمال عليها، وذلك بمناطق نهاية حي الكشلة، وطريق فوة، والميدان الإبراهيمي، وشارع عبد العزيز.

جاء ذلك وفق توجيهات المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء في كفرالشيخ، بتحسين الأداء لشبكتي الجهد المنخفض والمتوسط، وتغيير العوازل استعدادًا لموجات الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

كما أجرت هندسة كهرباء دسوق، تحسينًا لشبكة الجهد المنخفض لمحولين بحي الكشلة، وجرى تغيير أسلاك الأحمال بأخرى، لاستيعاب الأحمال، وتكبير بداية المغذيات بالجهد المتوسط من خلال تغيير الكابلات، لاستيعاب الأحمال.

ضم فريق العمل كل من المهندس محمد زايد، مدير هندسة كهرباء دسوق، والمهندس محمد خضر، رئيس القسم الفني بالهندسة، والمهندس محمد الخطيب، مهندس التشغيل والصيانة، وقطب أبوزرد، رئيس شبكة الجهد المنخفض، وعبدالسلام دار، رئيس شبكة الجهد المتوسط.