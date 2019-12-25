مقتل 7 أشخاص فى هجوم لبوكو حرام على قرية شمال شرق نيجيريا

نيجيريا - (أ ش أ)

لقى 7 أشخاص مصرعهم على أيدى عناصر حركة " بوكو حرام " فى غارة على إحدى القرى الواقعة شمال شرق نيجيريا .

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الانجليزية أن عناصر بوكو حرام، داهمت القرية الواقعة بالقرب من مدينة شيبوك بولاية بورنو، وأطلقت الرصاص على الفارين، كما أضرمت النيران في المنازل بعد سرقة المواد الغذائية منها.

وكانت عناصر "بوكو حرام" قد قامت بغارة مماثلة على ذات القرية في شهر أبريل الماضي بدافع السرقة أيضا وقامت آنذاك بإحراق القرية بالكامل.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بمصرع 36 ألف شخص وتشريد نحو مليوني شخص آخرين منذ اندلاع تمرد حركة " بوكو حرام " شمال شرق نيجيريا والذى دام نحو عقد من الزمان.