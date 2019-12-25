أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

الاحتلال يعتقل يهوديًا اقتحم كنيسة القيام خلال احتفالات عيد الميلاد

09:57 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
الاحتلال يعتقل يهوديًا اقتحم كنيسة القيام خلال احتفالات عيد الميلاد

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، شابًا يهوديًا، مساء الأربعاء، بعد اقتحامه لكنيسة القيامة في القدس القديمة، وبحوزته سكين، في وقتٍ كانت الكنيئة مليئة بالمصليين المسيحيية الفلسطينيين والأجانب للاحتفال بعيد الميلاد.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلي، فإن الشاب أقدم على إشهار سكينه أمام المصليين، ما أثار العله والفزع في نفوسهم، ولم تقع أي إصابات بين المصليين.

وقالت القناة "13" العبرية، إن "الشاب اليهودي اقتحم الكنيسة وبحوزته سكين مطبخ كبيرة"، موضحة أن المستوطن اقتحم المكان المقدس في ذروة احتفالات أعياد الميلاد.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتفالات عيد الميلاد كنيسة القيامة القدس القديمة

الخبر التالى:

مقتل 7 أشخاص فى هجوم لبوكو حرام على قرية شمال شرق نيجيريا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"مطالبنا حياة".. السيسي يتحدث عن مفاوضات سد النهضة