الاحتلال يعتقل يهوديًا اقتحم كنيسة القيام خلال احتفالات عيد الميلاد

وكالات

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، شابًا يهوديًا، مساء الأربعاء، بعد اقتحامه لكنيسة القيامة في القدس القديمة، وبحوزته سكين، في وقتٍ كانت الكنيئة مليئة بالمصليين المسيحيية الفلسطينيين والأجانب للاحتفال بعيد الميلاد.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلي، فإن الشاب أقدم على إشهار سكينه أمام المصليين، ما أثار العله والفزع في نفوسهم، ولم تقع أي إصابات بين المصليين.

وقالت القناة "13" العبرية، إن "الشاب اليهودي اقتحم الكنيسة وبحوزته سكين مطبخ كبيرة"، موضحة أن المستوطن اقتحم المكان المقدس في ذروة احتفالات أعياد الميلاد.