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بالفيديو.. لحظة هروب نتنياهو عقب إطلاق صاروخ من غزة

09:47 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
بالفيديو.. لحظة هروب نتنياهو عقب إطلاق صاروخ من غزة

لحظة هروب نتنياهو عقب إطلاق صاروخ من غزة

وكالات

أكدت عدة وسائل إعلامية محلية فلسطينية، أنه أطلق مساء اليوم الأربعاء، صارخًا من قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي، كان يعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عسقلان بغزة.

ذكر الموقع الإلكتروني لصحية "هآرتس" الإسرائيلية، في نبأ له مساء الأربعاء، أن صافرات الإنذار في محيط غزة خلال تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة، وتحديدا في مدينة عسقلان.

في نفس الصدد، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، أنه تم إخلاء نتنياهو إلى الملاجئ خلال مؤتمر في عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار.

قطاع غزة إطلاق صاروخ رئيس الوزراء الإسرائيلي مدينة عسقلان

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