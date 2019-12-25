هآرتس: صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة خلال تواجد نتنياهو

وكالات

ذكر الموقع الإلكتروني لصحية "هآرتس" الإسرائيلية، في نبأ له مساء الأربعاء، أن صافرات الإنذار في محيط غزة خلال تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة، وتحديدا في مدينة عسقلان.

في نفس الصدد، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، أنه تم إخلاء نتنياهو إلى الملاجئ خلال مؤتمر في عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار.