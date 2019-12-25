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هآرتس: صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة خلال تواجد نتنياهو

09:42 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
هآرتس: صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة خلال تواجد نتنياهو

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة خلال تواجد نتنياه

وكالات

ذكر الموقع الإلكتروني لصحية "هآرتس" الإسرائيلية، في نبأ له مساء الأربعاء، أن صافرات الإنذار في محيط غزة خلال تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة، وتحديدا في مدينة عسقلان.

في نفس الصدد، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، أنه تم إخلاء نتنياهو إلى الملاجئ خلال مؤتمر في عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار.

صافرات الإنذار نتنياهو قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي

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