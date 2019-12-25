تونس: الرئيس طرح مبادرة للسلام في ليبيا خلال لقائه بأردوغان

تونس - (د ب أ)

أفادت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس قيس سعيد، طرح أثناء لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مبادرة للسلام في ليبيا.

وأوضحت الرئاسة في بيان بشأن محادثات الرئيس سعيد ونظيره التركي أنها تضمنت طرح "مبادرة تونس للسلام" في ليبيا تقوم على جمع الليبيين على كلمة سواء وطي صفحة الماضي.

وأضافت أن ممثلي القبائل والمدن الليبية أعربوا عن استعدادهم لهذه المبادرة.

كما أشارت الرئاسة إلى تأكيد الرئيس التركي على أن استقرار ليبيا مهم لاستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها تونس، مشددًا على أن لتونس دورًا مهما في استتباب الأمن في ليبيا.

وشملت المباحثات سبل الإسراع بالعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت، بحسب نفس المصدر.

كان أردوغان، صرح في مؤتمر صحفي مع الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج الرئاسي اليوم، أنه طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة قطر وتونس والجزائر، في قمة برلين حول النزاع في ليبيا.

يشار إلى أن تركيا داعم رئيسي لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وكان الاتفاق الأمني الموقع بين الجانبين أثار نقاشات في تونس التي تشترك مع ليبيا بحدود تمتد على نحو 500 كيلومترًا وتعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا.

وقال سعيد، في المؤتمر الصحفي إن الاتفاق الموقع بين تركيا وليبيا والمتعلق بترسيم الحدود البحرية لا يمس تونس، ولم يكن مطروحًا في لقائه مع أردوغان.

ومن جهته، أوضح الرئيس التركي أن دولتي تركيا وليبيا تملكان كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات بشأن الاتفاقية وأن التحفظ اليوناني لم يكن مبررا.

ووصل الرئيس التركي صباح اليوم الأربعاء تونس بصحبة وفد ضم وزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات ومستشارين أمنيين في زيارة غير معلنة لمدة يوم واحد.

وهذه أول زيارة لزعيم أجنبي لتونس منذ انتخاب الرئيس قيس سعيد رئيسا للبلاد واستلامه لمنصبه في أكتوبر الماضي.