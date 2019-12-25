بعد زيارة أردوغان.. حزب تونسي يحذر من استخدام تونس كمنصة للعمل الاستخباراتي

وكالات

رأت حركة مشروع تونس، أن الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى تونس توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لصالح محور "أردوغان - السراج" الذي أنتج إتفاقيّة هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبيّة.

ودعت الحركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، رئاسة الجمهوريّة إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات مشيرة الى أنه يتوجب أيضا دعوة المشير حفتر ورؤساء مصر واليونان، لزيارة تونس.

وعبرت عن رفضها استعمال تونس كمنصّة سياسيّة لمحور دوليّ معيّن تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربيّة والدوليّة، محذرة من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا.