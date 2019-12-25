مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا بعد غد الجمعة

طهران - (د ب ا)

كشف الناطق باسم الجيش الإيراني البرجادير أبو الفضل شكارجي، عن انطلاق مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا، يوم الجمعة القادم، ولمدة أربعة أيام في شمال المحيط الهندي وبحرعمان.

وأضاف شكارجي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه المناورة هي لتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من ايران والصين وروسيا وكذلك من اهدافها الاخرى مواجهة الارهاب والقرصنة البحرية،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأكد أن منجزات هذه المناورة ستساعد جميع الدول في موجهة التحديات البحرية.

وتابع أن المحيط الهندي وبحر عمان من المناطق التجارية المهمة عالميا وأن الكثير من الدول مطلة عليها، لذلك فإن استقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة الحيوية مهم جدا.

وأكد أن إيران، اثبتت أنها وراء أمن واستقرار الممرات المائية الدولية وخاصة هذه المنطقة الحيوية.

وتابع أن هذه المناورة هي لتقوية وتنمية القدرات الدفاعية في هذه المنطقة.