رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من مواجهة محتملة مع إيران

تل أبيب - (د ب أ)

حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال، أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء أن إسرائيل يجب أن تستعد لاحتمال مواجهة محدودة مع إيران في ضوء الطموح النووي لطهران.

وقال كوخافي، خلال مؤتمر أمني عقد بالقرب من تل أبيب، إن الجمهورية الإسلامية ضاعفت في الفترة الاخيرة من كميات اليورانيوم المخصب، وعدد اجهزة الطرد المركزي.

وأضاف أنه في ضوء غياب تعامل الغرب مع هذه القضية، هناك خطر يتمثل في أن إيران قد تتمكن قريبا من تصنيع قنبلة نووية.

وتابع أن إيران تنتهج سياسة إقليمية أكثر عدائية سيما تجاه دول الخليج العربي. وقال: "لا يوجد رد فعل ولا أي هجوم مضاد ولا أي رادع فيما يتعلق بالتصرفات الإيرانية".

واستطرد أن القيادة في طهران تنتهج أيضا لسياسة أكثر عدائية تجاه إسرائيل، مضيفا "ولكننا نرد وسوف نواصل الرد". وذكر أنه في ضوء هذه الحقيقة المتغيرة "نفهم احتمالية حدوث مواجهة محدودة ،أو أكثر من ذلك، بيننا وإيران ليست غير محتملة".

كان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد صرح في مقابلة اجرتها معه صحيفة "كوريير ديلا سيرا(الإيطالية في السابع من الشهر الجاري، أن بلاده ستكون مستعدة لقصف إيران لتعطيل إمكاناتها المتعلقة بالأسلحة النووية.

واضاف "إنه خيار، لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها، وإذا كان التحرك العسكري هو السبيل المحتمل لوقف ذلك، فإننا سنسلكه".

كان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد صنف إيران على أنها "أكبر تهديد لوجود إسرائيل".