حفتر يتابع سير العمليات العسكرية ويجتمع بقادة غرف العمليات

عقد المشير أركان حرب خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، في مقر القيادة العامة للجيش الليبي، بضباط غرف العمليات لكافة المحاور.

ويأتي الاجتماع، لمتابعة سير العمليات العسكرية وتوجيه التعليمات، للضباط في غرف العمليات.

وأوصى حفتر، بضرورة استمرار الإنضباط العسكري داخل المحاور، وحماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم.

وتشهد المنطقة المحيطة بطرابلس، معارك بين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وميليشيات ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، وعناصر أخرى موالية لتركيا.