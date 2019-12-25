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فيديو متداول لاشتباك قوات الأمن السعودية مع مطلوبين أمنيًا في الدمام

03:37 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
فيديو متداول لاشتباك قوات الأمن السعودية مع مطلوبين أمنيًا في الدمام

اشتباك قوات الأمن السعودية مع مطلوبين أمنيًا

القاهرة - مصراوي:

نشر حساب "الإخبارية" السعودية، على "تويتر"، فيديو متداول لاشتباك بين قوات الأمن السعودية خلال العملية الأمنية، لإلقاء القبض على مطلوبين أمنيًا في الدمام.

وشنت قوات الأمن السعودية، عملية في الدمام شرقي البلاد، للقبض على إرهابيين، ما أسفر عن مقتل 2 من المطلوبين أمنيًا.

ونقلت قناة العربية السعودية، اليوم الأربعاء "عملية أمنية في الدمام شرق السعودية تسفر عن مقتل 2 من المطلوبين أمنيا ".

ولم تذكر وسائل الإعلام السعودية، أو الجهات الرسمية في المملكة تفاصيل عن العملية الأمنية أو جنسية والتهم الموجهة للعناصر التي تلاحقها.

الأمن السعودي مطلوبين أمنيا الدمام

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