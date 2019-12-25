إصابة 5 أشخاص في انفجار دراجتين مفخختين بمدينة جرابلس السورية

دمشق - (د ب أ):

أصيب خمسة أشخاص اليوم الاربعاء، جراء انفجار دراجتين مفخختين وسط سوق مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي في سوريا.

وقال مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر: "انفجرت دراجتان ناريتان مفخختان بوقت متزامن وسط السوق الرئيسية بمدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي ما أدى إلى إصابة خمسة اشخاص بجروح مختلفة".

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "انفجرت دراجة مفخخة قرب مدرسة الثانوية الشرعية واقتصرت أضرارها على المادية فقط".

وشهدت مدينة جرابلس التي تسيطر عليها فصائل درع الفرات الموالية لتركيا عدة تفجيرات خلال العام الحالي كان أعنفها التفجير الذي وقع منتصف شهر نوفمبر الماضي قتل خلاله أكثر من 18 شخصًا، وأصيب أكثر من 30 آخرين.