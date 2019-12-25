السعودية.. مقتل 2 من المطلوبين أمنيًا في عملية عسكرية بالدمام
القاهرة - مصراوي:
شنت القوات الأمنية السعودية، عملية في الدمام شرقي البلاد، للقبض على إرهابيين، ما أسفر عن مقتل 2 من المطلوبين أمنيًا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".
ونقلت قناة العربية السعودية، اليوم الأربعاء "عملية أمنية في الدمام شرق السعودية تسفر عن مقتل 2 من المطلوبين أمنيا ".
ولم تذكر وسائل الإعلام السعودية، أو الجهات الرسمية في المملكة تفاصيل عن العملية الأمنية أو جنسية والتهم الموجهة للعناصر التي تلاحقها.
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