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السعودية.. مقتل 2 من المطلوبين أمنيًا في عملية عسكرية بالدمام

03:27 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
السعودية.. مقتل 2 من المطلوبين أمنيًا في عملية عسكرية بالدمام

الشرطة السعودية

القاهرة - مصراوي:

شنت القوات الأمنية السعودية، عملية في الدمام شرقي البلاد، للقبض على إرهابيين، ما أسفر عن مقتل 2 من المطلوبين أمنيًا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

ونقلت قناة العربية السعودية، اليوم الأربعاء "عملية أمنية في الدمام شرق السعودية تسفر عن مقتل 2 من المطلوبين أمنيا ".

ولم تذكر وسائل الإعلام السعودية، أو الجهات الرسمية في المملكة تفاصيل عن العملية الأمنية أو جنسية والتهم الموجهة للعناصر التي تلاحقها.

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