السعودية.. مقتل 2 من المطلوبين أمنيًا في عملية عسكرية بالدمام

القاهرة - مصراوي:

شنت القوات الأمنية السعودية، عملية في الدمام شرقي البلاد، للقبض على إرهابيين، ما أسفر عن مقتل 2 من المطلوبين أمنيًا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

ونقلت قناة العربية السعودية، اليوم الأربعاء "عملية أمنية في الدمام شرق السعودية تسفر عن مقتل 2 من المطلوبين أمنيا ".

ولم تذكر وسائل الإعلام السعودية، أو الجهات الرسمية في المملكة تفاصيل عن العملية الأمنية أو جنسية والتهم الموجهة للعناصر التي تلاحقها.