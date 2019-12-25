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سقوط مقاتلة إيرانية بالقرب من بركان خامل شمال غرب البلاد

02:22 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
سقوط مقاتلة إيرانية بالقرب من بركان خامل شمال غرب البلاد

أرشيفية

(أ ف ب):

تحطمت مقاتلة إيرانية الأربعاء بالقرب من بركان خامد في شمال غرب البلاد، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) إن الطائرة سقطت الساعة 09.00 صباحا (05.30 ت غ) بالقرب من جبل سبلان في محافظة اردبيل في شمال غرب البلاد، مشيرة إلى أنها من طراز "ميغ-29" وكانت في رحلة تجريبية بعد إصلاحها.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على حسابات عدة وسائل إعلام إيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان يتصاعد فوق قمم جبلية مغطاة بالثلوج.

وأطلقت السلطات عملية بحث وإنقاذ للطائرة وطاقمها.

وقال الهلال الأحمر الإيراني في بيان على موقعه الالكتروني "في اعقاب تحطم طائرة عسكرية في محافظة اردبيل تم إرسال مروحية وفرق انقاذ الى المنطقة".

ويضم جبل سبلان، ثالث أعلى قمة في إيران، فوهة بركان تتحول بحيرة في أوقات معينة من العام.

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