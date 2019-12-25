أردوغان: بحثت مع قيس سعيد خطوات وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بحث مع نظيره التونسي قيس سعيد، خلال زيارته لتونس، خطوات محتملة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي، في العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء.

وكان الرئيس سعيد استقبل على مدى الأسبوعين الماضيين رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، وممثلين عن مجلس زعماء القبائل الليبية، وعددًا آخر من المسؤولين الليبيين في خطوة لرأب الصدع بين الفرقاء الليبيين.

كما أثار الاتفاق الأمني الموقع بين ليبيا وتركيا نقاشات في تونس التي تشترك مع ليبيا بحدود تمتد على نحو 500 كيلومتر وتعد شريكا اقتصاديا مهما.

كما رجحت تقارير أن يبحث سعيد مع أردوغان إمكانية تعزيز استثمارات تركيا في تونس التي تعاني من صعوبات اقتصادية وتوترات اجتماعية رافقت انتقالها السياسي منذ 2011.

وأردوغان هو أول زعيم دولة أجنبية يزور تونس، منذ انتخاب قيس سعيد رئيسًاواستلامه لمنصبه في نوفمبر الماضي.