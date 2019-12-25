حقوق الإنسان العراقية: مقتل 489 متظاهرًا منذ انطلاق الاحتجاجات

بغداد - (د ب أ):

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الاربعاء، مقتل 489 متظاهرًا وإصابة أكثر من 27 ألفًا آخرين في المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثالث على التوالي، للمطالبة بإصلاحات في العملية السياسية.

وقال الدكتور علي البياتي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "عدد الضحايا للمظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها وحتى اليوم بلغ 489 قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب".

وأشار إلى أن عدد المعتقلين بلغ 2807، تم إطلاق سراح غالبيتهم ولم يتبق سوى 107 متظاهرًا رهن الاعتقال.

وأضاف أن "عدد المختطفين من الناشطين المدنيين في ساحات التظاهر بلغ 77 ناشطًا مدنيًا تم إطلاق سراح 12 منهم فيما قتل 33 ناشطًا مدنيًا".

وحسب شهود عيان، نجا الفنان الكوميدي العراقي والناشط المدني أوس فاضل، من محاولة اغتيال بعد تعرضه لإطلاق رصاص في منطقة العرصات، ببغداد من قبل مسلحين، فيما جرت اليوم في محافظة الديوانية مراسم تشييع الناشط المدني ثائر كريم الذي توفي اليوم متأثرا بجروح أصيب بها قبل 10 أيام جراء انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة بسيارته وسط المدينة.

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق اليوم شهرها الثالث على التوالي منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي في بغداد وتسع محافظات جنوبية .

وأعلنت ساحات التظاهر صباح اليوم رفضها ترشيح اسعد العيداني من قبل تحالف البناء لتشكيل الحكومة الجديدة .

ويعد العيداني آخر اسم في قائمة ضمت كلا من محمد شياع السواني وعزة الشابندر وابراهيم بحر العلوم وقصي السهيل وعبد الحسين عبطان الذين تم رفضهم جميعا من قبل المتظاهرين وتمزيق صورهم في ساحات التظاهر .