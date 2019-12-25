أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

خطط إثيوبية لتغيير المخابرات إلى "مركز الاستخبارات الوطني"

12:49 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
خطط إثيوبية لتغيير المخابرات إلى "مركز الاستخبارات الوطني"

إثيوبيا

القاهرة- وكالات:

أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي عن خطط لتغيير اسمه إلى "مركز الاستخبارات الوطني"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وقال المدير العام لجهاز المخابرات الإثيوبي ديميلاش جبريميشيل، للصحفيين، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون لتغيير الاسم وإحداث تغيير في أساليب العمل.

وقال إن مشروع القانون جزء من برامج الإصلاح وأهدافه للحفاظ على الاستقلال المؤسسي لجهاز المخابرات عن السياسة.

ووفقًا لمدير جهاز المخابرات الإثيوبي، تم إعداد خطة استراتيجية مدتها 10 سنوات بالإضافة إلى التخطيط لتوفير التعليم في مجال الاستخبارات مع برنامج للحصول على درجة علمية.

وقال إن التحقيق الذي أُجري بشأن المؤسسات المشتبه في تورطها في قضايا فساد كبيرة اكتمل.

وأضاف أن جهاز الأمن أجرى أعمالًا ناجحة في تغذية المعلومات التي ساعدت في مكافحة التدفق المالي والأسلحة غير مشروعة وتداولها خلال الأشهر الستة الماضية.

وبناءً على ذلك، نجح في توفير أكثر من نصف مليار من الأموال العامة بسبب الضياع، مثل الفساد والتهرب الضريبي، بحسب قوله.

إثيوبيا مركز الاستخبارات الوطني الأمن الوطني الإثيوبي ديميلاش جبريميشيل

الخبر التالى:

حقوق الإنسان العراقية: مقتل 489 متظاهرًا منذ انطلاق الاحتجاجات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تكذب وزير الري الإثيوبي: متمسكون بـ40 مليار متر مياه سنويا