خطط إثيوبية لتغيير المخابرات إلى "مركز الاستخبارات الوطني"

القاهرة- وكالات:

أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي عن خطط لتغيير اسمه إلى "مركز الاستخبارات الوطني"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وقال المدير العام لجهاز المخابرات الإثيوبي ديميلاش جبريميشيل، للصحفيين، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون لتغيير الاسم وإحداث تغيير في أساليب العمل.

وقال إن مشروع القانون جزء من برامج الإصلاح وأهدافه للحفاظ على الاستقلال المؤسسي لجهاز المخابرات عن السياسة.

ووفقًا لمدير جهاز المخابرات الإثيوبي، تم إعداد خطة استراتيجية مدتها 10 سنوات بالإضافة إلى التخطيط لتوفير التعليم في مجال الاستخبارات مع برنامج للحصول على درجة علمية.

وقال إن التحقيق الذي أُجري بشأن المؤسسات المشتبه في تورطها في قضايا فساد كبيرة اكتمل.

وأضاف أن جهاز الأمن أجرى أعمالًا ناجحة في تغذية المعلومات التي ساعدت في مكافحة التدفق المالي والأسلحة غير مشروعة وتداولها خلال الأشهر الستة الماضية.

وبناءً على ذلك، نجح في توفير أكثر من نصف مليار من الأموال العامة بسبب الضياع، مثل الفساد والتهرب الضريبي، بحسب قوله.