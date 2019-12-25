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العراق: قُصي السهيل يعتذر عن تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة

10:22 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2019
العراق: قُصي السهيل يعتذر عن تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة

قُصي السهيل

بغداد- (د ب أ):

أفاد موقع "السومرية نيوز" باعتذار قُصي السهيل عن تكليفه برئاسة الحكومة العراقية.

ونشر الموقع العراقي صورة لوثيقة قال إنها "صادرة من مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل تتضمن اعتذاره عن التكليف برئاسة الوزراء".

وجاء في نص الوثيقة :"الإخوة في تحالف البناء ... أثمن عاليا ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الأكبر، ولكون الظروف غير مواتية ومهيأة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، أرجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجيا لكم التوفيق في اختيار من ترونه مناسبا بديلا عنا".

وكان مصدر برلماني أفاد بقيام تحالف البناء بإرسال كتاب رسمي بترشيح السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة.

وشهد العراق مظاهرات تندد بترشيح السهيل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وطالب المتظاهرون بسحب ترشيحه وتسمية بديل يحظى بالقبول من قبل الجمهور.

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