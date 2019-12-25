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طائرات مراقبة أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

07:09 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2019
طائرات مراقبة أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

طائرات مراقبة أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

سول - (د ب أ):

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الولايات المتحدة نشرت 4 طائرات مراقبة فوق شبه الجزيرة الكورية لتشديد المراقبة على الأرض والبحر في كوريا الشمالية.

وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي وسط قلق متزايد من احتمال قيام كوريا الشمالية بـ"عمل استفزازي" خلال الكريسماس.

وأضافت أن طائرات المراقبة الأربع حلقت على ما يبدو فوق شبه الجزيرة الكورية أمس الثلاثاء، عشية عيد الميلاد، وكذلك فجر عيد الميلاد، اليوم الأربعاء.

وكثفت كوريا الشمالية من ضغوطها على الولايات المتحدة للتوصل إلى اقتراح جديد في محادثاتهما النووية المتوقفة بحلول نهاية العام الجاري.

وحذرت كوريا الشمالية من أن نهاية العام التي حددتها كموعد نهائي للمفاوضات، تقترب والأمر متروك تماما للولايات المتحدة لتقرر "هدية عيد الميلاد" التي تريدها.

طائرات مراقبة الولايات المتحدة شبه الجزيرة الكوري
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