الشرطة الألمانية: نكافح من أجل ترحيل الأجانب المرفوضة طلبات لجوئهم

برلين - (د ب أ):

قال قائد الشرطة الاتحادية الألمانية ديتر رومان إن بلاده تكافح لترحيل الأجانب الذين ترفض طلبات لجوئهم.

وأضاف رومان في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية اليوم الأربعاء أنه بالنظر إلى العدد الكبير من طلبات اللجوء المرفوضة ، هناك عدد قليل للغاية من الأماكن المخصصة للأشخاص الذين يجب إبقاؤهم قيد الاحتجاز قبل الترحيل.

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على تصريحات رومان قبل نشرها.

وقال رومان إنه بينما هناك نحو 248 ألف شخص يواجهون الترحيل لبلد ثالث، هناك 577 موقعا فقط في أنحاء البلاد لإبقائهم فيها قبل أن يتم ترحيلهم من ألمانيا.

لكن تم منح نحو 119 ألف شخص إقامة قبل الترحيل حيث ترى السلطات أنه لا يوجد سبب لإبعادهم حاليا من البلاد.

وأعرب وزراء داخلية الولايات عن أسفهم لكون طالبي اللجوء المرفوضين يصعب العثور عليهم ويقولون إن السلطات يجب أن تحتجزهم قبل ترحيلهم.

وبحسب تقرير لمجموعة فونكه الإعلامية ، قامت الشرطة الاتحادية الألمانية بترحيل عدد أقل من الأشخاص هذا العام مقارنة بعام 2018.

وخلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2019، سجلت السلطات 20996 عائدا، بما يقل بنحو ألف شخص عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتقوم ألمانيا بتسيير رحلات منتظمة إلى العاصمة الأفغانية كابول لنقل طالبي اللجوء المرفوضين كما تسير رحلات إلى إيطاليا.