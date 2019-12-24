زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب وسط كولومبيا
11:38 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
بوجوتا - (د ب أ)
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل، اليوم الثلاثاء، مقاطعة ميتا بوسط كولومبيا .
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على مسافة 12 كيلومترا غرب جنوب غربى بلدة ليخانياس بمقاطعة ميتا، بوسط كولومبيا .
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
300
-
266
-
191
-
170
-
118
-
84
-
78
-
69
-
68
-
65
-
58
-
53
-
46
-
45