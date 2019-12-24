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زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب وسط كولومبيا

11:38 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب وسط كولومبيا

زلزال _أرشيفية

بوجوتا - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل، اليوم الثلاثاء، مقاطعة ميتا بوسط كولومبيا .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على مسافة 12 كيلومترا غرب جنوب غربى بلدة ليخانياس بمقاطعة ميتا، بوسط كولومبيا .

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

زلزال كولومبيا هيئة المسح الجيولوجي

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