زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب وسط كولومبيا

بوجوتا - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل، اليوم الثلاثاء، مقاطعة ميتا بوسط كولومبيا .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على مسافة 12 كيلومترا غرب جنوب غربى بلدة ليخانياس بمقاطعة ميتا، بوسط كولومبيا .

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.