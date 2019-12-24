كوت ديفوار تصدر مذكرة اعتقال بحق مرشح معارض في انتخابات الرئاسة

أبيدجان - (د ب أ)

أصدرت كوت ديفوار، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة جيوم سورو، في مستهل العام الانتخابي.

ونقلت وكالة انباء بلومبرج عن مسؤول في الرئاسة القول، في رسالة أمس الاثنين، إن سورو 47 عامًا، مطلوب بسبب "تعريضه أمن الدولة للخطر"

وقال المدعي العام ريتشارد أدو في مقطع بثه التلفزيون الرسمي إن سورو مطلوب في جريمة اختلاس أموال عامة وغسل أموال.