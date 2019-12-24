وزير الخارجية الكندي يبحث مع نظيره الأمريكي الأزمة في فنزويلا

أوتاوا - (أ ش أ):

ناقش وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، هاتفيًا التطورات على الساحة العالمية، وخاصة الأزمة في فنزويلا، والرئاسة الأمريكية القادمة لقمة مجموعة السبع.

وذكر بيان عن الخارجية الكندية أن الجانبين ناقشا العلاقات مع الصين وسط التوتر الحالي بين أوتاوا وبكين بشأن اعتقال السلطات الصينية لمواطنين كنديين، واحتجاز كندا للمسؤولة الصينية لشركة هاواوي منج وان تشو، على خلفية طلب تسليم من الولايات المتحدة، حيث وصف وزير الخارجية الكندي المحادثة بأنها "بناءة جدا".

بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي وقوف بلاده خلف كندا في أزمتها مع الصين ، مضيفا "الولايات المتحدة تقف مع كندا في دعوة بكين للإفراج الفوري عن الرجلين وترفض استخدام هذه الاعتقالات غير المبررة".

وكان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، قد صرح الأسبوع الماضي إنه طلب من الولايات المتحدة عدم توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع بكين حتى يتم إطلاق سراح الكنديين.