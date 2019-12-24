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مقتل وإصابة خمسة من منتسبي الأمن العراقي بتفجير في صلاح الدين

10:33 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
مقتل وإصابة خمسة من منتسبي الأمن العراقي بتفجير في صلاح الدين

أرشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة خمسة منتسبين بتفجير في صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن عملا إرهابيا وقع بانفجار عبوة ناسفة على أحدى الدوريات في طريق قرية الصلاحية ضمن قاطع لواء المشاة الخميسن فرقة المشاة الرابعة عشر في قيادة عمليات صلاح الدين.

وأضافت أن "ذلك أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين وجرح ثلاثة آخرين هم ضابط ومقاتلان اثنين".

هذا المحتوى من

Asha
قوات الأمن العراقية انفجار عبوة ناسفة صلاح الدين

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