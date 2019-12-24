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العراق يعلن اعتقال خلية "إرهابية" مرتبطة بجهات خارجية

09:48 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
العراق يعلن اعتقال خلية "إرهابية" مرتبطة بجهات خارجية

الشرطة العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية "إرهابية" وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية.

وقالت الاستخبارات، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على خلية إرهابية في وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية تعمل على زعزعة امن البلاد".

وتعلن القوات الأمنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم عدة منها "الإرهاب" في بغداد والمحافظات.

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