مصر تسلم شحنة مساعدات دوائية إلى ألبانيا

القاهرة - (أ ش أ):

سلمت سفارة مصر في تيرانا اليوم الثلاثاء، شحنة مساعدات دوائية مقدمة من مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، إلى جمهورية ألبانيا، لمساعدة الشعب الألباني الصديق على تجاوز الأضرار الجسيمة التي ترتبت على الزلزال المدمر الذي شهدته ألبانيا في 26 نوفمبر الماضي.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية أن السفارة المصرية بتيرانا أكدت، خلال مراسم تسليم المساعدات، أن مصر حكومةً وشعبًا، دائمًا ما تقف إلى جانب أصدقائها، خاصة في وقت الأزمات.

وأوضحت السفارة، في البيان، أنه فور طلب الحكومة الألبانية الدعم لمواجهة آثار الزلزال، بادرت مصر بتوفير هذه المساعدات الدوائية تضامناَ مع الشعب والحكومة الألبانية لتجاوز الآثار السلبية والتحديات الإنسانية المترتبة على هذا الزلزال المدمر.

بدورهم، أعرب المسئولون الألبان عن تقديرهم للمساعدات المقدمة من الجانب المصري لدعم ألبانيا في هذا الظرف الصعب، ما يعكس خصوصية العلاقات التي تجمع البلديّن الصديقين.