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القضاء الجزائري يفرج عن دفعة جديدة من معتقلي الحراك الشعبي

08:42 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
القضاء الجزائري يفرج عن دفعة جديدة من معتقلي الحراك الشعبي

مجلس قضاء الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

أفرج القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن دفعة جديدة من معتقلي الحراك الشعبي الذين جرى اعتقالهم قبل أشهر.

وأصدر مجلس قضاء الجزائر بالعاصمة الجزائرية أحكاما نهائية بحق 9 معتقلين، حيث تم تخفيض عقوبتهم من سنة إلى 6 أشهر منها 3 أشهر موقوفة النفاذ، ليستفيد 8 منهم من الإفراج بعد استنفاذ مدة العقوبة، بينما يغادر المعتقل الأخير السجن يوم 29 ديسمبر الجاري.

وكان القضاء الجزائري أفرج أمس الاثنين عن 13 معتقلا جرى اعتقالهم يوم 21 يونيو الماضي بتهمة حمل الراية الأمازيجية خلال تظاهرات الحراك الشعبي.

مجلس قضاء الجزائر الحراك الشعبي الجزائر

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