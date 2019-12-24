أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح سد النهضة الطقس أسعار الدولار عزل ترامب أسعار الذهب

موسكو: واشنطن قد توقع اتفاقية السلام مع طالبان في وقت قريب

08:05 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
موسكو: واشنطن قد توقع اتفاقية السلام مع طالبان في وقت قريب

زامير كابولوف

موسكو - (أ ش أ):

قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تتوقع أن تبرم الولايات المتحدة قريبًا اتفاقية سلام مع حركة طالبان الأفغانية.

وقال كابولوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "من المحتمل أن يتم توقيع الاتفاقية لكننا لا نعلم موعد توقيعها، نأمل أن يتم توقيعها في أقرب وقت ممكن، ولكن من الواضح أنه سيتم التوقيع بعد بداية العام الجديد".

وكان كابولوف، قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وحركة طالبان قد اتفقتا على دعوة روسيا وعدد من الدول الأخرى كشهود في حفل التوقيع، وقد قبلت موسكو الدعوة.

هذا المحتوى من

زامير كابولوف حركة طالبان روسيا موسكو

الخبر التالى:

الرئيس اللبناني يبحث مع رئيس الوزراء المكلف نتائج استشارات تشكيل الحكومة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان