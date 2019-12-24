موسكو: واشنطن قد توقع اتفاقية السلام مع طالبان في وقت قريب

موسكو - (أ ش أ):

قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تتوقع أن تبرم الولايات المتحدة قريبًا اتفاقية سلام مع حركة طالبان الأفغانية.

وقال كابولوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "من المحتمل أن يتم توقيع الاتفاقية لكننا لا نعلم موعد توقيعها، نأمل أن يتم توقيعها في أقرب وقت ممكن، ولكن من الواضح أنه سيتم التوقيع بعد بداية العام الجديد".

وكان كابولوف، قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وحركة طالبان قد اتفقتا على دعوة روسيا وعدد من الدول الأخرى كشهود في حفل التوقيع، وقد قبلت موسكو الدعوة.