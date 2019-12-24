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مقتل خمسة حوثيين بينهم قيادي في قصف للجيش اليمني بتعز

07:44 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
مقتل خمسة حوثيين بينهم قيادي في قصف للجيش اليمني بتعز

مليشيات الحوثي

عدن - (أ ش أ):

لقي خمسة من عناصر مليشيات الحوثي، بينهم قيادي مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني، غربي مدينة تعز.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت)، أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تجمعًا للمليشيا في منطقة الربيعي، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم قيادي.

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