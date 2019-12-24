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تركيا: لن تتخلى عن "اس-400" الروسية من أجل بطاريات باتريوت الأمريكية

07:38 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
تركيا: لن تتخلى عن "اس-400" الروسية من أجل بطاريات باتريوت الأمريكية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقرة - (د ب أ)-

قال إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا لا يمكن أن تقبل الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لبيع بطاريات باتريوت الأمريكية لها.

ونقلت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء عن قالن قوله إن تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا بسبب شراء منظومة الدفاع الصاروخي "اس-400" الروسية لن تنجح.

وأكد قالن " من المستحيل بالنسبة لنا أن نتخلى عن صواريخ "اس-400" من أجل الحصول على باتريوت".

وأضاف قائلا "إذا كان هذا ضروريا، فإن تركيا ستنظر إلى مصادر أخرى" لبناء صناعة الدفاع الخاصة بها.

رجب طيب أردوغان إبراهيم كالن أمريكا روسيا

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