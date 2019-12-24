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الصدر: قانون الانتخابات سيقصي الأحزاب الفاسدة

07:25 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الصدر: قانون الانتخابات سيقصي الأحزاب الفاسدة

مقتدى الصدر

بغداد - (د ب أ)

صرح الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء اليوم الثلاثاء، أن إقرار قانون الانتخابات العراقية الجديد سيقصي كل الأحزاب الفاسدة .

وقال الصدر، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتهاء جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات الجديد:"باسم الشعب تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم".

وأضاف الصدر: " ننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق ولن نسمح بغير ذلك".

وأوضح الصدر أن "المجرب الجدلي لا يجرب ومرشح الشعب سينتصر".

وكان البرلمان العراقي قد أقر مساء اليوم الثلاثاء قانون الانتخابات العراقية الجديد بأغلبية الأصوات، وبغياب عدد من الكتل البرلمانية وبحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

مقتدى الصدر بغداد قانون الانتخابات العراقية تويتر

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