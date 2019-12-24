الحريري: لن أترأس أي حكومة إلا إذا اعتدل الرئيس عون ولم أسمّ دياب

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، إنه لن يترأس حكومة يكون فيها جبران باسيل، وزير الخارجية السابق "إلا إذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية".

وأكد الحريري في حوار مع إعلاميين، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أنه لا يقبل بما وصفه "شيطنة السنة"، واتهامهم بسرقة البلد، لافتًا إلى أنه لم يسمّ رئيس الوزراء المكلف.

أضاف: "لا يمكن أن أعمل مع من يهاجمني على الدوام، ولم ألتق الرئيس المكلف قبل يوم واحد من تكليفه، كما أشيع، إنما قبل اسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها".

وتابع: "الرئيس نبيه بري يعلم انني لا ألعب بالنار، انما تعودت على إطفائها، ولست نادما على الاطلاق".

من جهة أخرى، هنأ الحريري اللبنانيين عمومًا والمسيحيين خصوصًا بحلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، آملاً "أن تحمل معاني الأعياد بشائر المحبة والسلام والتقارب بين اللبنانيين والخلاص للوطن من مشاكله وأزماته".