سوريا: عقدنا اجتماعات مع وفود تركية ولم تكن مفيدة

كشف وزير الخارجية السورية وليد المعلم، عن اجتماعات عقدت في وقت سابق بين وفود سورية وتركية، لكنا لم تكن مفيدة، مشددًا على ضرورة التفكير في جدوى الاجتماعات في ظل الاحتلال التركي للأراضي السورية.

وقال المعلم، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم" إنه لا رابط بين زياراته إلى روسيا والعمليات العسكرية في سوريا، مضيفًا أن العمليات جزء من الموقف السوري وهو تحرير كل شبر من أراضي البلاد.

وعن اتفاق سوتشي، أكد وزير الخارجية السوري، أنه فشل في مناطق شمال غرب البلاد، لأن أنقرة لم تنفذ التزاماتها، مؤكدًا أن الخيار هناك عسكري بحت.

واتهم المعلم أنقرة بتنفيذ "سياسة التطهير العرقي"، مستغلة الاتفاق مع روسيا.