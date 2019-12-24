الحريري: الحكومة المقبلة ستكون حكومة جبران باسيل ولن أشارك بها

أكد سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل بعد ضغط الاحتجاجات اللبنانية، أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل ولن يترأس أي حكومة يكون فيها.

وقال الحريري، في تصريحات لقناة "أم تي في" اللبنانية، إنه لا يستطيع العمل مع من يهاجمه باستمرار، قائلاً: "يروح يدبر حالو" مشددًا على عدم مشاركته في الحكومة اللبنانية، إذا لم يعتدل الرئيس ميشال عون.

ووجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً: "بري يعلم إنني لا ألعب بالنار إنما تعوّدت على إطفائها ولست نادماً على الاطلاق" رافضًا ما اسماه بـ"شيطنة السنة" اوتهامهم بسرقة البلاد.

من جهة أخرى، هنئ الحريري اللبنانيين عمومًا والمسيحيين خصوصًا بحلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، آملاً "أن تحمل معاني الأعياد بشائر المحبة والسلام والتقارب بين اللبنانيين والخلاص للوطن من مشاكله وأزماته".