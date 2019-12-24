روسيا: تعادلنا مع الغرب في نوعية الأسلحة لا يرضينا.. ليست لعبة شطرنج

القاهرة- وكالات:

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة والمعدات العسكرية لبلاده يجب أن تتفوق على مثيلاتها الغربية من حيث النوعية، مضيفا أن "التعادل لا يمكن أن يرضينا"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" بالعربية.

وقال بوتين خلال اجتماع موسع بوزارة الدفاع في موسكو الثلاثاء: "إذا أردنا أن ننتصر، فيجب أن تكون معداتنا أفضل من النماذج العالمية".

وتابع: "هذه ليست لعبة شطرنج، حتى يمكن أن نرضى بالتعادل. الأمر يتعلق بالنظام العسكري للدولة".

وأشار إلى أن المنظومة الصاروخية فرط الصوتية "أفاناجرد" بدأت تدخل في تسليح القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية وطورنا وسائل الاتصال، مضيفا أن "قواتنا النووية والأسطول البحري أظهرت قدراتها المتنامية خلال التدريبات".

وأكد الرئيس الروسي ضرورة "مواصلة تطوير الجيش والأسطول البحري وتحديث معداتنا بنسبة 70 بالمائة العام المقبل".

وشارك في الاجتماع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الذي لفت إلى تحديث روسيا قواتها المسلحة دون الانجرار إلى سباق تسلح، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات القائمة.