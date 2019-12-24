أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح سد النهضة الطقس أسعار الدولار عزل ترامب أسعار الذهب

"التعاون الإسلامي" تدعو إلى ضمان سلامة المسلمين في الهند

01:16 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
"التعاون الإسلامي" تدعو إلى ضمان سلامة المسلمين في الهند

منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - (د ب أ)

دعت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء إلى ضمان سلامة المسلمين وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة في الهند.

وقالت المنظمة ، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، في بيان لها اليوم، إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند, معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بكل من قضية حقوق المواطنة وقضية مسجد بابري.

وأكدت المنظمة "مجدداً على الأهمية الحاسمة التي يكتسبها دعم المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية ذات الصلة ،التي تضمن حقوق الأقليات دون أي تمييز".

وأشارت إلى أن "أي عمل يتعارض مع هذه المبادئ والالتزامات قد يؤدي إلى المزيد من التوتر، وقد تكون له آثار خطيرة على السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة".

منظمة التعاون الإسلامي المسلمين في الهند السعودية جدة قضية مسجد بابري

الخبر التالى:

يهودي متطرف يقود اقتحاما جديدا للأقصى في حماية قوات الاحتلال
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السودان: تقارب كبير مع مصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة